В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
18 мая 2020 11:49
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Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на законопроект Минтруда.
Законопроект «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год» предполагает, что с 2021 года срок расчёта накопительной пенсии россиян увеличится с 258 до 264 месяцев (или 22 лет) в связи с данными Росстата об увеличении продолжительности жизни.
Таким образом, например, при общей сумме накоплений в 100 тыс. рублей, ежемесячная выплата пенсионерам в 2021 году составит 378 рублей по сравнению с 387 рублями в текущем году. В случае накоплений в 1 млн, ежемесячная выплата составит 3,78 тыс. рублей вместо 3,87 тыс. рублей.
«Продолжительность ожидаемого периода её выплаты ежегодно определяется федеральным законом на основании официальных статистических данных. В соответствии с произведёнными на основании данных Росстата расчётами, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2021 год составит 264 месяца (22 года)», — пояснили в пресс-службе Минтруда.
Ранее Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом, пишет РТ.
Фото pixabay.com
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