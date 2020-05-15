В России из-за пандемии предложили пересмотреть возраст выхода на пенсию
15 мая 2020 13:43
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Предложено вернуть прежний пенсионный возраст, чтобы поддержать предпенсионеров.
Депутаты петербургского парламента подготовили законопроект о возвращении в России прежнего пенсионного возраста. Как сообщают в пресс-службе городского отделения «Партии Роста», это окажет реальную помощь людям старше 55-60 лет.
Отмечается, что в такое сложное время предпенсионеры одними из первых попадают под увольнение, а по состоянию здоровья зачастую находятся в группе риска по коронавирусу. В связи с этим предлагается вернуться к существовавшему возрасту выхода на пенсию – 55 и 60 лет.
Авторы инициативы поясняют, что спад экономики и пандемия коронавируса приведут к увеличению безработицы именно среди старших возрастных групп, пишет «Росбалт».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в период самоизоляции пенсионерам советовали сидеть дома. Дело в том, что они больше других подвержены риску заражения коронавирусом.
Депутаты петербургского парламента подготовили законопроект о возвращении в России прежнего пенсионного возраста. Как сообщают в пресс-службе городского отделения «Партии Роста», это окажет реальную помощь людям старше 55-60 лет.
Отмечается, что в такое сложное время предпенсионеры одними из первых попадают под увольнение, а по состоянию здоровья зачастую находятся в группе риска по коронавирусу. В связи с этим предлагается вернуться к существовавшему возрасту выхода на пенсию – 55 и 60 лет.
Авторы инициативы поясняют, что спад экономики и пандемия коронавируса приведут к увеличению безработицы именно среди старших возрастных групп, пишет «Росбалт».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в период самоизоляции пенсионерам советовали сидеть дома. Дело в том, что они больше других подвержены риску заражения коронавирусом.
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