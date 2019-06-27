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В «Роскачестве» дали советы по выбору и сушке зонтов

27 июня 2019 12:59
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В Роскачестве дали советы по выбору и сушке зонтов
Специалисты предлагают обратить внимание на количество движущихся механизмов.

Эксперты «Роскачества» разработали рекомендации по выбору зонтов и их эксплуатации. Советы опубликованы на сайте организации 27 июня.

Специалисты предлагают обратить внимание на количество движущихся механизмов — чем их меньше, тем зонт надежнее. При покупке стоит проверить зонт на прочность — оценить качество крепления спиц и натяжения ткани купола, скорость и плавность открытия и сложения, вручную опробовать работу «антиветра».

«Самые надежные — зонты-трости с большим количеством спиц купола и устройством «антиветер», которое выворачивает купол наизнанку, не позволяя ветру сломать спицы», — рассказала директор департамента исследований «Роскачества» Людмила Викулова.

Для продления срока службы необходимо соблюдать правила сушки — после дождя зонт нужно повесить куполом вниз, не раскрывая и не убирая в чехол. В противном случае ткань испортится или приобретет неприятный «сгнивший» запах.

Кроме того, эксперты советуют время от времени промывать купол под душем с шампунем и протирать ручку зонта. При правильной эксплуатации зонт прослужит до 10 лет, утверждают в «Роскачестве», пишут "Известия".


pixabay.com
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