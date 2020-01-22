В Москве украли 20 тонн сыра, который должны были доставить в Самару для продажи
22 января 2020 12:58
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД в среду, 22 января.
«Накануне в полицию поступило сообщение от начальника службы безопасности о краже из организации. Установлено, что между двумя компаниями был заключен договор на перевозку 20 т сыра для дальнейшей доставки в Самару. Однако товар не был доставлен, а автомобиль, в котором находился сыр, был обнаружен без него», — рассказал собеседник информагентства.
В настоящее время устанавливается сумма ущерба и местонахождение похищенной продукции, пишут "Известия".
Столичная полиция начала проверку по факту данного инцидента. По сведениям «РИА Новости», грузовик, в котором перевозили сыр, обнаружили на Ленинградском шоссе.
Фото pixabay.com
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