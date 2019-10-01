В Москве прощаются с великим режиссёром Марком Захаровым
1 октября 2019 09:10
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В Москве прощаются с великим режиссёром Марком Захаровым. Гражданская панихида пройдёт в Ленкоме. Начало церемонии – в 10 утра по Москве. Позднее, после полудня пройдут похороны на Новодевичьем кладбище.
Соболезнования в связи со смертью режиссёра выразили первые лица страны, артисты, которые с ним работали, его коллеги по цеху. Захаров скончался в минувшую субботу на 86-м году жизни. На его счету десятки спектаклей и фильмов, которые сейчас принято называть культовыми – "Обыкновенное чудо", "Формула любви", "Тот самый Мюнхгаузен", "Юнона и Авось", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты". Во главе Ленкома режиссёр был почти полвека – с 1973 года, передает Радио Маяк.
Работу над его последней постановкой – спектаклем "Капкан" – пообещала продолжить дочь режиссёра. Премьера намечена на 2 декабря.
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