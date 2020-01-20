В Минприроды придумали, как бороться с черными лесорубами
20 января 2020 13:25
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В России к заготовке древесины предложили приравнять пребывание в лесах граждан с машинами и оборудованием, которые предназначены для рубки лесов и вывоза древесины. Соответствующие поправки Минприроды предлагает внести в Лесной кодекс, пишет "ФедералПресс".
В документе отмечается, что в перечень не будут внесены машины и оборудование двойного назначения (бензо- и электропилы), а также топоры, ручные дрели, пилы и ножовки. В перечень войдут гусеничные трелевочные тракторы, колесные трелевочные тракторы, харвестеры, лесовозы, краны-манипуляторы и другая крупногабаритная техника.
Авторы законопроекта считают, что данные изменения позволят оперативно выявлять черных лесорубов. Ведь, как правило, лесным инспекторам редко удается задержать злоумышленников на месте нарушения. В большинстве случаев нарушителей задерживают вне мест незаконной вырубки, а доказать их причастность довольно затруднительно. Законопроект поможет решить эту проблему, пишет «Парламентская газета».
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