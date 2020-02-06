В Конституции России может появиться понятие «федеральная территория»
6 февраля 2020 13:49
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«Сегодня на заседании рабочей группы по подготовке поправок к конституции высказано предложение о закреплении в поправках понятия «федеральная территория». Данное предложение члена рабочей группы мы внимательно изучим, оно требует дополнительной проработки», — приводит «РИА Новости» слова председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса в четверг, 6 февраля.
Он отметил, что территории с особым статусом, к которым относятся особо охраняемые территории, Арктическая зона и другие, имеют определенные особенности в управлении. В связи с этим необходима специальная система регулирования.
«Это обусловлено повышенными требованиями к обеспечению безопасности, защиты и охраны окружающей среды (например, озера Байкал, Кавказских Минеральных Вод) или же к созданию условий по повышению инвестиционной привлекательности», — сказал Клишас.
По словам Клишаса, данный вопрос находится под особым вниманием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Политик отметил, что в некоторых государствах уже существуют территории со специальным правовым режимом.
Если данная инициатива будет поддержана и реализована, федеральные территории не будут входить в состав территорий субъектов РФ, пишут "Известия".
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