В Иркутской области за сутки на 85% сократилось число подтопленных домов
5 августа 2019 11:25
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Число подтопленных паводком домов в Иркутской области за прошедшие сутки сократилось на 85% — до 29. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
Кроме того, подтопленными остаются 317 приусадебных участков, девять участков автомобильных дорог и один социально значимый объект. В пяти населённых пунктах отключено электричество.
Ранее Лайф рассказывал, что в Иркутской области восстановили движение по трассе "Сибирь".
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