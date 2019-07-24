В Хабаровском крае – трехдневный траур
24 июля 2019 09:10
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Трёхдневный траур – в Хабаровском крае. Его объявили в связи с гибелью четырёх детей в палаточном городке на базе отдыха Холдоми. Первую погибшую девочку похоронят завтра, сообщает телеканал "Россия 24". Семьям детей окажут материальную помощь в организации похорон.
Сейчас в больнице Хабаровска остаются двое пострадавших – они отравились угарным газом. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
Крупный пожар произошел в понедельник вечером, в результате – почти весь палаточный лагерь сгорел. Одна девочка погибла во время пожара, еще трое детей – скончались в больнице. Следственный комитет возбудил два уголовных дела.
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