В Госдуму внесли законопроект о подработке для иностранных студентов
8 ноября 2019 09:07
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Группа парламентариев во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который упрощает порядок трудоустройства в России иностранных студентов. Документ размещен в думской электронной базе данных в четверг, 6 ноября.
Заграничным студентам-очникам, которые учатся в российских вузах с госаккредитацией, предлагается разрешить работать в нашей стране в свободное от учебы время без разрешений. Заключенный ими трудовой или гражданско-правовой договор должен быть расторгнут, когда студент окончит вуз или прекратит обучение.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас заниматься трудовой деятельностью в России без разрешения на работу студенты-иностранцы могут только во время каникул. Также им разрешается трудиться в свободное от учебы время в заведениях, где они учатся, либо созданных этими заведениями хозяйственных обществах или партнерствах.
Также отмечается, что по официальным данным в 2018 году в российских вузах на очной форме обучались 210 тыс. иностранцев. Из них, по сведениям главного управления по вопросам миграции МВД РФ, только 859 человек воспользовались возможностью получить разрешение на работу и трудоустроиться.
В середине сентября сообщалось, что Россия совершила рывок в мировом рейтинге вузов по трудоустройству. Список в 2019 году пополнили Российский университет дружбы народов (РУДН) и Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Лидерство среди отечественных учебных заведений удерживает Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), пишут "Известия".
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