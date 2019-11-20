В Госдуме предложили установить единую минимальную розничную цену на сигареты
20 ноября 2019 10:26
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Депутаты Госдумы предлагают внести поправки в Налоговый кодекс для введения в России единой минимальной розничной цены (МРЦ) на сигареты.
«Единая минимальная цена табачной продукции рассчитывается, исходя из минимального значения ставки акциза на единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции и налога на добавленную стоимость, по ставкам соответствующих налогов, действующих на момент производства и (или) ввоза на территорию Российской Федерации табачной продукции», — говорится в документе.
При этом предполагается, что максимальная цена табачной продукции в рознице устанавливается налогоплательщиком самостоятельно на единицу потребительской упаковки табачных изделий отдельно по каждой марке табачных изделий, но не ниже единой минимальной цены табачной продукции.
Авторы документа — депутаты Сергей Катасонов из ЛДПР, а также Айрат Фаррахов, Алексей Веллер, Абдулмажид Маграмов и Юрий Кобзев из «Единой России». Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в отсутствие единого экономически обоснованного ценового порога, ниже которого сигареты не могут быть реализованы потребителям, рынок активно насыщается нелегальными сигаретами и папиросами по экономически необоснованным заниженным ценам, зачастую даже ниже налоговой составляющей.
Так, средняя стоимость легальной пачки сигарет в России в 2019 г. составляет около 115 руб. Нелегальная продукция продается по цене 45−55 руб., при том, что на долю налогов (акциз и НДС) в стоимости пачки не может приходиться менее 62 руб., отмечается в документе.
Согласно предложенной депутатами формуле, единая минимальная цена на сигареты в России на 2019 г. могла составить 86,28 руб. По их данным, этот показатель не затронул бы более 97% цен на продукцию легальных производителей, должным образом регистрирующих МРЦ и уплачивающих налоги в бюджетную систему России.
Предлагаемые изменения подразумевают ежегодную индексацию минимальной цены на основе рыночных механизмов, учитывающих факторы ценообразования, изменения ставок акцизов и будут применимы ко всем производителям и импортерам табачной продукции, а также предприятиям розничной торговли, обеспечивая равные условия для ведения бизнеса, пишет ТАСС.
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