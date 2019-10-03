В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
3 октября 2019 11:45
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К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Письмо с инициативой парламентарий направил главе Минтруда Максиму Топилину.
По мнению Чернышова, в ходе «перестройки» в 1980-х годах многие жители СССР пережили гуманитарную и геополитическую катастрофу. Главными жертвами депутат считает граждан, которым в тот период было от 25 до 45 лет.
Чернышев отметил, что из-за радикальных перемен в стране упала рождаемость и возросла смертность, при этом многие пострадавшие от перестройки люди приобрели серьезные проблемы со здоровьем.
«На долю тех, кто всё же сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьезные испытания. Эту категорию населения я предлагаю обозначить как «жертвы перестройки», которым также должны предоставляться различные льготы и субсидии», — приводит текст документа RT.
Какие именно меры могут быть введены в отношении «жертв», не уточняется.
Периодом «перестройки» считается вторая половина 1980-х годов. В это время в СССР проводились масштабные перемены в идеологии, политической и экономической жизни с целью демократизации сложившегося строя.
В итоге реформы привели к дестабилизации политической обстановки, трудности в экономике переросли в полномасштабный кризис: в 1991 году страна оказалась на грани коллапса, уровень жизни населения существенно упал, возникли дефицит продуктов и безработица.
В мае сообщалось, что в правительстве обсуждают возможность введения 50-процентной скидки на проезд в поездах для детей от семи до десяти лет. Сейчас льгота есть только у школьников старше этого возраста, пишут "Известия".
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