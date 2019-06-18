В Госдуме предложили приравнять домогательства к изнасилованию
18 июня 2019 12:47
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В Госдуме предложили приравнять домогательства к изнасилованию. Автором законопроекта стал депутат от «Единой России» Руслан Бальбек. В ближайшее время документ будет вынесен на обсуждение экспертно-консультативного совета фракции.
Инициатива предусматривает наказание до шести лет лишения свободы «за настойчивое приставание к людям». Домогательства предложено приравнять к преступлениям средней степени тяжести.
«Я внесу предложения о приравнивании наказания за харассмент к наказанию за изнасилование», – заявил депутат.
Бальбек уверен, что жертвы домогательств нуждаются в защите, поскольку произошедшее оставляет у них психологическую травму. По мнению депутата, с его позицией согласится
женское население страны, пишет РИА Новости.
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