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В Госдуме официально стартует новый парламентский сезон

14 января 2020 09:46
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В Госдуме официально стартует новый парламентский сезон
Депутаты соберутся на первое после зимних каникул пленарное заседание.

Традиционно его откроет выступление спикера Вячеслава Володина. Предполагается, что он расскажет о планах работы нижней палаты парламента, задаст векторы работы в сфере международной парламентской деятельности.

Накануне Володин сообщил, что приоритетной для депутатов станет работа над реализацией Послания президента Федеральному собранию. Оно будет оглашено уже завтра в присутствии почти 900 журналистов.

Накануне Владимир Путин провёл рабочее совещание по подготовке послания. Представители администрации президента, правительства, руководители ряда министерств и ведомств обсудили широкий спектр тем, передает Радио Маяк.
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