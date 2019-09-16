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Новости /  В стране  

Ущерб от паводка в Амурской области оценили в 6 млрд рублей

16 сентября 2019 13:11
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Ущерб от паводка в Амурской области оценили в 6 млрд рублей
Региональному Министерству природных ресурсов рекомендовано разработать программу по определению границ зон затопления.

Ущерб от паводка в Амурской области составил более шести миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте регионального Законодательного собрания.

— Более чем в шесть миллиардов рублей оценён ущерб, нанесённый Приамурью наводнением 2019 года, из них 1,3 миллиарда выплачено жителям области в связи с утратой имущества, — говорится в сообщении.

Депутаты Заксобрания обсудили превентивные меры борьбы с последствиями стихийного бедствия. В частности, парламентарии намерены ограничить возможность строительства в зонах, подверженных риску затопления. Для этого Министерству природных ресурсов области рекомендовано разработать программу по определению границ таких зон, пишет Лайф.

Фото pixabay.com
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