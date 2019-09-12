Ущерб аграриев от ЧС в этом году в России составил 9,5 миллиардов рублей
12 сентября 2019 08:59
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"Ущерб аграриев от чрезвычайных ситуаций в этом году составил 9 с половиной миллиардов рублей". Об этом Владимиру Путину доложил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. По его словам, "на особом контроле ситуация в Забайкальском крае и Иркутской области". Между тем, по словам министра, "урожай пшеницы будет на три миллиона тонн больше, чем в прошлом году, что позволит обеспечить внутренние потребности и экспортные обязательства".
Патрушев также сообщил президенту, что "резких колебаний цен на молоко в России в 2019 году не было, текущие цены устраивают и производителей, и переработчиков", передает Радио Маяк.
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