Управляющим Астраханским отделением Сбербанка назначен Роман Дубинский

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Роман Романович Дубинский родился в 1972 году. Получил высшее образование в Тюменском индустриальном институте по специальности «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» и в Тюменском государственном университете по специальности «Финансы и кредит», а также окончил London Business School. Женат, воспитывает троих детей.«Роман Дубинский – профессионал своего дела и талантливый менеджер. За период руководства Салехардским отделением Сбербанка ему удалось вместе с командой достичь значимых бизнес-результатов и я уверен, что его работа в должности управляющего Астраханским отделением даст новый виток развитию бизнеса в регионе. Поздравляю с назначением и желаю успехов!», – прокомментировал председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко.Астраханская область – один из 7 регионов обслуживания Поволжского банка Сбербанка. На начало июня 2019 года филиальная сеть Астраханского отделения насчитывает 129 офисов. За 2018 год более 4 тысяч корпоративных клиентов Астраханской области выбрали Сбербанк в качестве партнера для открытия и развития бизнеса, что на 66% больше показателя 2017 года. На 1 мая текущего года активная клиентская база корпоративных клиентов Астраханского отделения превысила 15 тысяч клиентов.