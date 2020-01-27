Умер протоиерей Всеволод Чаплин
27 января 2020 09:15
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Умер настоятель храма Святого Феодора Студита, протоиерей Всеволод Чаплин. Об этом сообщил в фейсбуке член Общественной палаты Александр Пелин.
По его словам, священнослужитель ушел из жизни после того, как отслужил Божественную Литургию.
«Сидел на лавочке у храма, ему стало плохо и он скончался», — написал Пелин.
Информацию о смерти Чаплина подтвердил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Протоиерей Всеволод Чаплин родился в 1968 году. В 1990-м окончил Московскую духовную семинарию, а спустя четыре года — Московскую духовную академию.
С 2001 по 2009 год занимал должность заместителя председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. С 2009-го по 2016-й был настоятелем храма святителя Николая Чудотворца на Трех Горах в Москве.
С 2009 по 2015 год занимал пост Председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата РПЦ. Указом патриарха Кирилла в 2016 году назначен настоятелем храма Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) в Москве, пишет РИА Новости.
Фото: РИА Новости
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