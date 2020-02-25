Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
25 февраля 2020 10:57
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Маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался в Москве на 96-м году жизни, сообщили в Минобороны. Он умер после тяжелой и продолжительной болезни.
Высокопоставленный военный родился в 1924 году в деревне Язово Омской области. В годы Великой Отечественной войны был командиром стрелкового взвода и стрелковой роты на Волховском и Ленинградском фронтах. Участвовал в обороне Ленинграда, наступательных операциях советских войск в Прибалтике и блокаде Курляндской группировки немецких войск. Дважды был ранен, одно из ранений получил по время прорыва блокады Ленинграда в 1943 году.
С 1987 по 1991 годы занимал пост министра обороны СССР. Под руководством Язова был осуществлен организованный вывод советских войск из Афганистана.
В 1990 году Дмитрию Язову последнему в СССР было присвоено звание Маршала Советского Союза. Является Почетным гражданином Омской области.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу вручил Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени и юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». В Минобороны отметили, что маршал получил орден за большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Юбилейная медаль была вручена ему как участнику Великой Отечественной войны, передает Радио Маяк.
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