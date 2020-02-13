Умер легендарный советский разведчик Алексей Ботян
13 февраля 2020 10:58
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Умер советский разведчик Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению Кракова от уничтожения фашистскими войсками в 1945 году. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщили журналистам в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
«Не стало Алексея Николаевича Ботяна», — цитирует слова руководителя пресс-бюро Сергея Иванова «РИА Новости».
Как уточняет ТАСС, разведчик скончался сегодня ночью.
10 февраля Ботяну исполнилось 103 года.
Ботян, также известный как «лейтенант Алеша» и «майор Вихрь», родился в деревне Чертовичи Виленской губернии Российской империи (территория современной Белоруссии) в 1917 году. В сентябре 1939 года он сбил три немецких самолета под Варшавой.
Впоследствии Ботян учился в разведшколе НКВД и, по данным разведки, стал «неуловимым и квалифицированным супердиверсантом, тенью скользящим в ночи», участвовал в множестве успешных операций СССР. В 1945 году группа под командованием Ботяна осуществила операцию по спасению Кракова от фашистов. За это в 2007 году разведчик был удостоен звания Героя России.
После войны он много лет проработал в разведке и вышел в отставку в звании полковника, пишут "Известия".
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