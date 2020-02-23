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Новости /  В стране  

Умер чемпион СССР по футболу Марьян Плахетко

23 февраля 2020 11:33
161
Умер чемпион СССР по футболу Марьян Плахетко
Ему было 75 лет.

Умер советский футболист Марьян Плахетко. Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА в Twitter.
Ему было 75 лет.

В составе армейцев Плахетко становился чемпионом Советского Союза в 1970 году. Он сыграл в двух матчах за сборную СССР, а также являлся одним из первых советских легионеров — с 1976 по 1980 годы Плахетко выступал за клуб ГДР «Мотор», пишет Лента.


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