Умер актер Александр Числов
29 августа 2019 13:50
116
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Он скончался утром в больнице. По некоторой информации, у культурного деятеля была диагностирована ВИЧ-инфекция.
В середине августа актера госпитализировали с подозрением на пневмонию. По данным телеканала, состояние его здоровья ухудшилось, после того как он прошел курс лечения в наркологической клинике.
Числов известен российском зрителю по многочисленным сериалам и фильмам, где он с основном снимался в эпизодических ролях. Среди его работ — сериал «Папины дочки» и роль алкоголика в КПЗ в кинокартине «Легенда № 17», пишут "Известия".
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
395
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
310
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
268
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
515
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1318
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
646
Фоторепортажи
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2117
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
358
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
639
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
447
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
609
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
969
Мероприятия