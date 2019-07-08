Ученые назвали способ повысить успеваемость детей в школе
8 июля 2019 12:56
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Дети, которым родители читают книги в раннем детстве и решают математические задачи, успешно учатся в школе и достигают более значимых успехов в жизни, чем их сверстники, пишут "Известия".
Об этом пишут ученые из университета Бамберга в журнале School Effectiveness and School Improvement. Они наблюдали за жизнью 200 детей в Германии на протяжении почти 10 лет.
В частности, результаты исследования показали, что при чтении книг приобретаются языковые навыки, которые улучшают и математические способности ребенка.
Ученые провели серию тестов среди детей в возрасте от трех до пяти лет, оценивая то, насколько хорошо те умели говорить, а также справляться с различными логическими задачами.
Помимо этого, эксперты попросили родителей рассказать о том, как они занимаются с детьми, в том числе и то, читают ли они им книги и на какую тему.
Когда всем детям исполнилось по 12–13 лет, ученые провели повторные тесты и подвели итоги эксперимента, сравнив накопившуюся статистику.
Эксперимент показал, что сила действия книг была примерно одинаковой вне зависимости от уровня достатка, социального положения, пола ребенка, типа семьи и других факторов.
Специалисты Американской психологической ассоциации ранее рассказали, что успеваемость в школе выше у детей, отдающих предпочтение не точным наукам, а музыке.
Фото: pixabay.com
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