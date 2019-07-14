Ученые нашли новую причину лишнего веса
14 июля 2019 12:25
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К такому выводу пришли ученые из Центра интеграционных медицинских наук в Японии, пишут "Известия".
Специалисты отметили, что к набору лишнего веса может привести ряд факторов, среди которых генетика, кишечные бактерии, неправильное питание.
Однако эксперимент на мышах показал, что развитие ожирения может спровоцировать работа некоторых клеток иммунитета, которые неправильно реагируют на пищу с высоким содержанием жира и стараются накапливать вредные вещества.
Единственным способом борьбы с такой проблемой ученые пока считают только удаление данных клеток, уточняет РЕН ТВ.
13 июля диетолог назвал пять правил, которые необходимо соблюдать для эффективного похудения без вреда для здоровья.
Фото: pixabay.com
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