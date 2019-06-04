У россиян растет готовность участвовать в массовых акциях протеста
4 июня 2019 13:32
93
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, кроме того, граждане внимательно следят за такими акциями, которые проходят в других регионах. Это следует из опроса, проведенного специалистами «Левада-центра» в мае.
Отмечается, что доля респондентов, готовых протестовать против падения уровня жизни, составила 27 %. Эти данные впервые превысили долю тех, кто говорит о вероятности самих протестов. О возможности протестов с политическими требованиями заявили 24 % граждан, при этом присоединиться к ним готовы только 22 %.
В ходе опроса также выяснилось, что россияне в курсе, где сейчас проходят протестные акции. К примеру, за ситуацией со строительством храма в Екатеринбурге внимательно следят 17 % граждан, а 42 % опрошенных заявили, что что-то слышали об этом. О протестах против строительства мусорного полигона в Архангельской области знают 35 % россиян, а про митинги в Ингушетии против изменения границы с Чечней осведомлены 26 % опрошенных.
Директор «Левада-центра» Лев Гудков отметил, что у людей готовность участвовать в протестных акциях сейчас в два раза выше, чем обычно. Это, по его мнению, явный признак неканализируемого раздражения. Если обычно к протестам готовы 17-20 % граждан, то сейчас доля таких россиян составляет 26-28 %, передают «Ведомости».
Добавим, что на сайте «Левада -центра» результаты опроса пока не опубликованы, пишет "ФедералПресс".
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
307
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
231
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
385
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
680
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
917
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
15471
Фоторепортажи
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
535
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
485
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
618
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
530
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
964
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
903
Мероприятия