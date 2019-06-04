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У россиян растет готовность участвовать в массовых акциях протеста

4 июня 2019 13:32
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У россиян растет готовность участвовать в массовых акциях протеста.
Это следует из опроса, проведенного специалистами.

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, кроме того, граждане внимательно следят за такими акциями, которые проходят в других регионах. Это следует из опроса, проведенного специалистами «Левада-центра» в мае.
Отмечается, что доля респондентов, готовых протестовать против падения уровня жизни, составила 27 %. Эти данные впервые превысили долю тех, кто говорит о вероятности самих протестов. О возможности протестов с политическими требованиями заявили 24 % граждан, при этом присоединиться к ним готовы только 22 %.

В ходе опроса также выяснилось, что россияне в курсе, где сейчас проходят протестные акции. К примеру, за ситуацией со строительством храма в Екатеринбурге внимательно следят 17 % граждан, а 42 % опрошенных заявили, что что-то слышали об этом. О протестах против строительства мусорного полигона в Архангельской области знают 35 % россиян, а про митинги в Ингушетии против изменения границы с Чечней осведомлены 26 % опрошенных.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков отметил, что у людей готовность участвовать в протестных акциях сейчас в два раза выше, чем обычно. Это, по его мнению, явный признак неканализируемого раздражения. Если обычно к протестам готовы 17-20 % граждан, то сейчас доля таких россиян составляет 26-28 %, передают «Ведомости».

Добавим, что на сайте «Левада -центра» результаты опроса пока не опубликованы, пишет "ФедералПресс".

Фото pixabay.com


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