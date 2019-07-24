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Таможенный сбор за посылки из-за рубежа предложили удвоить

24 июля 2019 11:50
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Таможенный сбор за посылки из-за рубежа предложили удвоить
Сейчас размер ставки, которая была введена еще в 2004 году, составляет 250 рублей.

Минфин РФ предложил вдвое повысить сбор за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования. Законопроект был опубликован на портале проектов нормативных актов.

Сейчас размер ставки, которая была введена еще в 2004 году, составляет 250 рублей. Соответственно, после возможного повышения она увеличится до 500 рублей. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Сборы применяются в дополнение к пошлине, когда физлицо ввозит в Россию товары стоимостью выше беспошлинного порога, в частности купленные в иностранных онлайн-магазинах.

Исключения составляют автомобили, водные и воздушные суда для личного пользования. Для этих категорий товаров установлены отдельные ставки сборов.

Сейчас россияне вправе заказывать товары из зарубежных онлайн-магазинов без уплаты пошлины на сумму до €500 и не более 31 кг в календарный месяц. При выходе за эти пределы нужно платить 30% от суммы товаров, но не менее €4 за 1 кг сверх лимита.

С 1 января 2020 года пошлина будет начисляться на каждую посылку дороже €200. Налог составит 15% от суммы превышения, но не менее €2 за 1 кг сверх лимита, пишут "Известия".


Фото: pixabay.com
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