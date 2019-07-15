Церемония закрытия ХХХ Всемирной летней Универсиады прошла в Неаполе
15 июля 2019 09:12
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Церемония закрытия ХХХ Всемирной летней Универсиады прошла в итальянском Неаполе на стадионе "Сан-Паоло". В церемонии приняли участие спортсмены, главы международных спортивных федераций, делегаты Международной федерации университетского спорта.
Универсиада началась 3 июля, на ней было разыграно 222 комплекта наград в 18 видах спорта. Российские спортсмены завоевали 82 награды – 22 золотые, 24 серебряные и 36 бронзовых. По количеству медалей наша сборная разделила первое место с командой Японии, которая победила в общекомандном зачете. Третье место заняла сборная Китая. Всего в соревнованиях приняли участие 275 российских атлетов, передает Радио Маяк.
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