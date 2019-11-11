Цены на автомобили выросли из-за падения спроса
11 ноября 2019 09:12
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Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные дилеров и производителей в понедельник, 11 ноября.
Так, дилер «Авилон» сообщил, что цена на автомобили марки Hyundai в период с 15 июня по 5 ноября выросли от 5 до 20 тыс. рублей. Эксперты отметили, что цены выросли из-за смены модельного ряда. По этой же причине подорожали Jeep (2%) и Fiat (1,5%).
Однако дилеры отмечают, что перестали опасаться падающего рынка. В результате бренды поднимали цены в октябре из-за падения продаж на 5%. Например, Chevrolet Niva стал дороже на 7-9 тыс. рублей, Skoda Rapid — на 12-18 тыс. рублей, сообщает «Автостат».
При этом премиальные бренды, который изменили прайс-листы в первом полугодии, цены, как правило, больше не повышали.
6 ноября сообщалось, что экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь–декабрь) вырос почти на 30%. Отмечается, что рост экспорта машин связан со слабым спросом на внутреннем российском рынке, а также с государственной системой поддержки экспорта, на которую в этом году было выделено 4,5 млрд рублей, пишут "Известия".
Фото: Pixabay.com
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