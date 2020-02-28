ЦИК предлагает разрешить голосовать по поправкам в конституцию в течение 3 дней
28 февраля 2020 14:02
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ЦИК предлагает разрешить гражданам голосовать по поправкам в конституцию в течение 3 дней, если по уважительной причине они не смогут это сделать 22 апреля. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на его заседании.
Напомним, ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. В частности, в законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в России важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов.
Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на вчерашнем заседании поддержал поправки во вторую статью законопроекта об изменении Конституции, согласно которой голосование пройдет 22 апреля. Этот день будет нерабочим, передает Радио Маяк.
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