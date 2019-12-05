Судьи предложили наказывать СМИ за давление на них
5 декабря 2019 10:57
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Судьям необходима защита от «тенденциозных публикаций» в СМИ, следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы. На этой неделе его рассматривает Совет судей. Документ оказался в распоряжении газеты «Ведомости».
Проект предполагает разработку нормативного акта о правилах освещения в СМИ деятельности судов. Кроме того, предлагается внедрить механизм защиты от дискредитации судебной власти в средствах массовой информации.
В документе также говорится о пресечении «злоупотреблений со стороны отдельный представителей СМИ», введении ответственности для журналистов с средств массовой информации за давление на суд и лоббирование интересов отдельных лиц путем размещения материалов на коммерческой основе.
«Особую актуальность приобрела проблема «скандализации правосудия», подразумевающая манипулирование общественным мнением в отношении судебной власти, умаление ее авторитета, беспорядочную, необоснованную критику, подрывающую доверие общественности к процессу отправления правосудия», — цитирует материал ТАСС.
По мнению судей, требуется специальный акт, который устанавливал бы порядок и способ реагирования на недостоверную информацию, пишут "Известия".
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