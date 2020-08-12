Суд отложил заседание по делу актера Ефремова на 18 августа

Адвокат артиста Эльман Пашаев не смог рассказать журналистам о состоянии здоровья подзащитного.
Пресненский суд Москвы отложил заседание по делу актера Михаила Ефремова на 18 августа в связи с его госпитализацией. Об этом в ходе заседания заявила судья Елена Абрамова, передает ТАСС
. Рассмотрение дела должно было изначально состояться 11 августа, однако Ефремову стало плохо в машине судебных приставов по пути в суд. Из здания Пресненского суда актер попал в Боткинскую больницу, тогда же заседание перенесли на сегодня.
Адвокат артиста Эльман Пашаев не смог рассказать журналистам о состоянии здоровья подзащитного. Вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице.
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