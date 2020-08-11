Суд может допросить сегодня Михаила Ефремова

Между тем, накануне защита Ефремова сообщила о проблемах с сердцем у артиста.
Пресненский суд Москвы может допросить сегодня актера Михаила Ефремова по делу о совершенном им смертельном ДТП. Заседание назначено на 14:00. Родственники погибшего Сергея Захарова, признанные потерпевшими, намерены сегодня заявить гражданские иски к Ефремову, – рассказал их адвокат.
Между тем, накануне защита Ефремова сообщила о проблемах с сердцем у артиста. Адвокат Эльман Пашаев заявил, что его подзащитному вызывали скорую, но он отказался от госпитализации.
Пашаев добавил, что еще не знает, сможет ли его подзащитный принять участие в сегодняшнем судебном процессе, передает Радио Маяк.
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