Стало известно, кого из россиян освободят от платы за капремонт
12 марта 2020 12:52
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Российские власти будут компенсировать семьям погибших военнослужащих плату за капитальный ремонт. Соответствующий закон вступает в силу с сегодняшнего дня.
Отмечается, что документ разработали депутаты «Единой России», он направлен на реализацию постановления Конституционного суда. Дело в том, что суд признал некоторые нормы закона «О статусе военнослужащих» не соответствующими Конституции РФ. В законе допускались различные варианты того, какие именно расходы по ЖКХ государство должно компенсировать семьям погибших военных.+
С этого дня семьи погибших военнослужащих освобождаются от платы за капитальный ремонт, пишет «Парламентская газета».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в ПФР рассказали, какие льготы положены предпенсионерам. Им обязаны предоставлять скидки на оплату капремонта и коммунальных услуг.
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