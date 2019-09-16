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Новости /  В стране  

Стали известны подробности об объединении экономик РФ и Белоруссии

16 сентября 2019 13:38
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Стали известны подробности об объединении экономик РФ и Белоруссии
Страны частично начнут объединять экономические системы с 2021 года.

Экономические системы России и Белоруссии частично объединятся с января 2021 года. Это предполагает программа экономической интеграции, которая была согласована на встрече премьер-министров двух стран Дмитрия Медведева и Сергея Румаса.
Речь идет о создании единых Налогового и Гражданского кодексов, совместном внешнеторговом режиме, а также об объединении банковского надзора и едином регуляторе нефтегазовой отрасли.

Отмечается, что переговоры по этому вопросу на высшем уровне между Москвой и Минском велись с весны 2019 года, но проект программы нигде не публиковался. Сейчас же стороны договорились к 1 ноября предоставить свои предложения по «дорожным картам» объединения экономик. Начало работы по большинству пунктов в объединенном режиме запланировано с 1 января 2021 года.
Помимо всего вышеперечисленного Россия и Белоруссия с января 2022 года намерены ввести «согласованную политику» на рынке труда и в сфере соцзащиты, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказывал о шагах к интеграции с РФ. Он отмечал, что странам просто необходимо выстроить союзные отношения. Но при этом пояснялось, что Россия и Белоруссия не обсуждают объединение в одно государство.


Фото pixabay.com
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