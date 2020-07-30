Срок подачи налоговой декларации физлицами истекает 30 июля

Срок подачи налоговой декларации физическими лицами, продленный на три месяца в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, истекает сегодня.
Как сообщалось на сайте ФНС, в соответствии с Налоговым кодексом РФ отчитаться о доходах, полученных в 2019 году, необходимо было до 30 апреля.
Однако в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также в рамках мер по обеспечению устойчивого развития экономики в апреле правительство России продлило до 30 июля срок подачи налоговой декларации физическими лицами.
По данным ФНС, оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо было до 15 июля, передает Радио Маяк
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