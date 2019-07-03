Среди 14 погибших при пожаре подводников было семь капитанов 1 ранга и два Героя России
3 июля 2019 10:12
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Министр обороны Сергей Шойгу доложил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате моряков-подводников было два Героя России.
— Среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате Минобороны — 7 капитанов 1 ранга, среди них — два Героя России, экипаж был высокопрофессиональным, — привёл Путин выдержки из доклада министра обороны.
Гибель моряков президент назвал большой потерей для флота и вообще для армии, пишет Лайф.
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