Спасенных в наводнение животных начали раздавать хозяевам в Иркутской области
4 июля 2019 10:35
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Сотрудники питомника «К-9» организовали раздачу спасенных животных в городе Тулуне Иркутской области, который попал в эпицентр масштабного наводнения.
Директор питомника рассказал «Интерфакс», что в первые дни центр спас более 100 животных, среди которых собаки, кошки и несколько коров. Их снимали с крыш, плывущих по реке обломков домов и заборов.
Часть животных, которым ничего не угрожало, кинологи оставляли на месте, им доставляли пищу. Некоторых питомцев удалось сразу вернуть хозяевам, остальных вывозили в Иркутск.
Сейчас животных возвращают в Тулун и передают хозяевам. Спасательные работы все еще продолжаются, кинологи планируют обследовать около 100 км вдоль русла реки Ия и найти тех питомцев, которых унесло вниз по реке.
Сильные дожди прошли в Иркутской области 25 июня, после чего начались паводки. В результате резкого подъема уровня воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей произошло подтопление в 83 населенных пунктах региона. По последним данным, число жертв паводка достигло 20 человек.
3 июля президент России Владимир Путин своим указом объявил в Иркутской области чрезвычайную ситуацию федерального характера. В связи с этим в регионе установлен особый уровень реагирования.
Кроме того, глава государства приказал правительству выделить дополнительные средства из резервного фонда на компенсацию расходов, связанных со стихийным бедствием, а также поручил страховщикам ускорить выплаты пострадавшим от паводка, в том числе сельхозпроизводителям, пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
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