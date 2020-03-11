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Новости /  В стране  

Совфед одобрил закон о снижении возраста для получения негосударственной пенсии

11 марта 2020 12:18
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Совфед одобрил закон о снижении возраста для получения негосударственной пенсии
Авторы проекта считают, что поздний выход на такую пенсию делает её менее привлекательной для потребителей.

Совет Федерации одобрил законопроект, согласно которому право на негосударственную пенсию по договорам добровольного пенсионного страхования женщины получат с 55, а мужчины — с 60 лет.

— Федеральный закон направлен на повышение привлекательности института негосударственного пенсионного обеспечения для граждан, — поясняется в заключении профильного комитета Совфеда.

При этом уточняется, что ранее принятое решение о повышении пенсионного возраста затронуло и выход на негосударственную пенсию. Из-за этого интерес и доверие к этой системе снизился. Новым законом чиновники собираются исправить эту ситуацию, пишет Лайф.

Напомним, ранее Госдума разрешила выходить на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет.

Фото pixabay.com


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