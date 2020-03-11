Совфед одобрил закон о снижении возраста для получения негосударственной пенсии
11 марта 2020 12:18
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Совет Федерации одобрил законопроект, согласно которому право на негосударственную пенсию по договорам добровольного пенсионного страхования женщины получат с 55, а мужчины — с 60 лет.
— Федеральный закон направлен на повышение привлекательности института негосударственного пенсионного обеспечения для граждан, — поясняется в заключении профильного комитета Совфеда.
При этом уточняется, что ранее принятое решение о повышении пенсионного возраста затронуло и выход на негосударственную пенсию. Из-за этого интерес и доверие к этой системе снизился. Новым законом чиновники собираются исправить эту ситуацию, пишет Лайф.
Напомним, ранее Госдума разрешила выходить на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет.
Фото pixabay.com
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