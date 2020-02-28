Служебные споры между чиновниками будут рассматривать по новым правилам
28 февраля 2020 12:55
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В России порядок рассмотрения служебных споров на госслужбе предложили усовершенствовать.
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который поможет разобраться с индивидуальными служебными спорами, возникающими на государственной службе. В частности, речь идет о предотвращении конфликта интересов.
Поправки планируется внести в закон о государственной гражданской службе. Так, будет изменен порядок формирования комиссии по индивидуальным служебным спорам. Сейчас в комиссию могут входить только представители выборного профсоюзного органа. При этом в некоторых госорганах он отсутствует. Теперь же планируется разрешить включать в состав комиссии избираемых на собрании представителей гражданских служащих.
Кроме того, член комиссии, который контактирует со служащим, в отношении которого рассматривается спор, не должен участвовать в заседании комиссии. Это же касается тех случаев, когда член комиссии состоит с этим госслужащим в родстве.
Добавим, что данные меры создадут условия для всестороннего рассмотрения служебных споров по существу и по месту их возникновения, пишет «Парламентская газета».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, чиновников при трудоустройстве будут проверять по методике Медведева. Испытание будет проводиться, чтобы выяснить, соответствует госслужащий замещаемой должности или нет.
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который поможет разобраться с индивидуальными служебными спорами, возникающими на государственной службе. В частности, речь идет о предотвращении конфликта интересов.
Поправки планируется внести в закон о государственной гражданской службе. Так, будет изменен порядок формирования комиссии по индивидуальным служебным спорам. Сейчас в комиссию могут входить только представители выборного профсоюзного органа. При этом в некоторых госорганах он отсутствует. Теперь же планируется разрешить включать в состав комиссии избираемых на собрании представителей гражданских служащих.
Кроме того, член комиссии, который контактирует со служащим, в отношении которого рассматривается спор, не должен участвовать в заседании комиссии. Это же касается тех случаев, когда член комиссии состоит с этим госслужащим в родстве.
Добавим, что данные меры создадут условия для всестороннего рассмотрения служебных споров по существу и по месту их возникновения, пишет «Парламентская газета».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, чиновников при трудоустройстве будут проверять по методике Медведева. Испытание будет проводиться, чтобы выяснить, соответствует госслужащий замещаемой должности или нет.
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