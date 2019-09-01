Сегодня в России и некоторых других странах мира отмечается День знаний
1 сентября 2019 09:37
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Согласно истории, далеко не все учебные заведения начинали учебный год именно 1 сентября. К примеру, во времена Петра I в некоторых школах и гимназиях обучение начиналось в конце августа, середине сентября или октября, сельские школы грамоты начинали работать только с 1 декабря.
В СССР до середины 30-х годов XX века не было точной даты начала учебного года. Постановление Совнаркома от 14 августа 1930 года определяло лишь то, что "все дети в возрасте 8–10 лет должны были быть приняты в школу осенью".
Только в 1935 году было введено единое начало учебных занятий во всех школах СССР с 1 сентября, а окончание дифференцировано: в первых трех классах - 1 июня, в 4-7 классах - 10 июня и 8-10 классах - 20 июня.
В настоящее время определена только продолжительность учебного года: в 1 классе 33 недели, в 9 и 11-34 (не считая ГИА и ЕГЭ), в остальных - от 34 до 37 (в большинстве образовательных учреждений - 35). Регламентирована также и продолжительность каникул: не менее 30 дней в течение учебного года (37 в первом классе) и не менее 8 недель в летний период.
Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. Однако в этом году День знаний выпал на воскресенье, поэтому мероприятия, были перенесены на завтра, 2 сентября, пишет Взгляд-инфо.
Фото: pixabay.com
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