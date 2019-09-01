Я нашел ошибку
сегодня  Воскресенье, 1 сентября, 14:52
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/09:
USD 66.49
-0.26
EUR 73.38
-0.58
Новости /  В стране  

Сегодня в России и некоторых других странах мира отмечается День знаний

1 сентября 2019 09:37
135
Сегодня в России и некоторых других странах мира отмечается День знаний.
Из-за воскресенья мероприятия, были перенесены на завтра, 2 сентября.

Согласно истории, далеко не все учебные заведения начинали учебный год именно 1 сентября. К примеру, во времена Петра I в некоторых школах и гимназиях обучение начиналось в конце августа, середине сентября или октября, сельские школы грамоты начинали работать только с 1 декабря.

В СССР до середины 30-х годов XX века не было точной даты начала учебного года. Постановление Совнаркома от 14 августа 1930 года определяло лишь то, что "все дети в возрасте 8–10 лет должны были быть приняты в школу осенью".

Только в 1935 году было введено единое начало учебных занятий во всех школах СССР с 1 сентября, а окончание дифференцировано: в первых трех классах - 1 июня, в 4-7 классах - 10 июня и 8-10 классах - 20 июня.

В настоящее время определена только продолжительность учебного года: в 1 классе 33 недели, в 9 и 11-34 (не считая ГИА и ЕГЭ), в остальных - от 34 до 37 (в большинстве образовательных учреждений - 35). Регламентирована также и продолжительность каникул: не менее 30 дней в течение учебного года (37 в первом классе) и не менее 8 недель в летний период.

Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. Однако в этом году День знаний выпал на воскресенье, поэтому мероприятия, были перенесены на завтра, 2 сентября, пишет Взгляд-инфо.

Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
445
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
335
21 августа 2019  10:58
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
292
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
536
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1397
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
680
Весь список

Фоторепортажи
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2175
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
387
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
659
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
471
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
626
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
1014
Весь список

Мероприятия
В Самарском литературном музее пройдет традиционный Яблочный день
Самарские областные музеи будут работать бесплатно в честь начала учебного года
В Самарской области выбирают лучших в ЖКХ
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные