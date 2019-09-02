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Новости /  В стране  

Сегодня отмечают окончание Второй мировой войны

2 сентября 2019 09:58
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Сегодня отмечают окончание Второй мировой войны
Также сегодня в России отмечается День российской гвардии.

Акт о безоговорочной капитуляции Японии, подписанный на борту линкора «Миссури», ознаменовал завершение Второй мировой войны и советско-японской войны.
Он провозгласил окончательную победу СССР и стран антигитлеровской коалиции над нацистской Германией и ее союзниками.

Также сегодня в России отмечается День российской гвардии. Гвардейские полки участвовали во всех исторически значимых сражениях, начиная с 18 века.

Звание «гвардейский» присваивалось воинским частям, кораблям, соединениям и объединениям советских Вооруженных сил, отличившихся в боях во время Великой Отечественной войны. Воинское формирование получало гвардейское знамя, а личный состав - гвардейское звание и нагрудный знак. Ежегодно в честь праздника во всех гвардейских соединениях, кораблях и воинских частях проходят торжественные мероприятия, посвященные этому событию, пишет мтв.онлайн.
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