Сегодня отмечают окончание Второй мировой войны
2 сентября 2019 09:58
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Акт о безоговорочной капитуляции Японии, подписанный на борту линкора «Миссури», ознаменовал завершение Второй мировой войны и советско-японской войны.
Он провозгласил окончательную победу СССР и стран антигитлеровской коалиции над нацистской Германией и ее союзниками.
Также сегодня в России отмечается День российской гвардии. Гвардейские полки участвовали во всех исторически значимых сражениях, начиная с 18 века.
Звание «гвардейский» присваивалось воинским частям, кораблям, соединениям и объединениям советских Вооруженных сил, отличившихся в боях во время Великой Отечественной войны. Воинское формирование получало гвардейское знамя, а личный состав - гвардейское звание и нагрудный знак. Ежегодно в честь праздника во всех гвардейских соединениях, кораблях и воинских частях проходят торжественные мероприятия, посвященные этому событию, пишет мтв.онлайн.
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