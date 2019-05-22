Сборная России обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею
22 мая 2019 09:14
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Хоккеисты сборной России победили команду Швеции со счетом 7:4 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира в Словакии. Встреча прошла на арене в Братиславе. В составе победителей шайбы забросили Артем Анисимов, Евгений Дадонов, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Евгений Малкин и Дмитрий Орлов. России заняла первое место в группе В, одержав семь побед в семи матчах, и сыграет в четвертьфинале с командой США, ставшей четвертой в группе А. Встреча пройдет 23 мая в Братиславе. Другие пары составили Чехия и Германия, Канада и Швейцария, Финляндия и Швеция.
Добавим, в последний раз наша сборная не потерпела ни одного поражения на групповом этапе на мировом первенстве 2014 года в Белоруссии. Тогда россияне завоевали золотые награды, сообщает Радио Маяк.
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