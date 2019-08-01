Самый короткий тюремный срок получил житель Британии
1 августа 2019 08:56
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Тюремный срок длительностью 50 минут получил 23-летний житель британского графства Сомерсет. Как сообщает Daily Mail, 30 мая он разбил окно своей бывшей девушки метлой и затем скрылся от полиции. Во время суда парень признал себя виновным в нанесении ущерба имуществу, нападении на двух офицеров и побеге из-под стражи.
Суд отправил его в камеру на срок менее одного часа. В камере осужденному дали бумагу с ручкой, и он написал два письма, которые судья заставил его зачитать по возвращении в суд. Согласно вынесенному приговору, помимо тюремного заключения британцу предстоит провести 80 часов на исправительных работах и реабилитации, передает Радио Маяк.
Фото: pixabay.com
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