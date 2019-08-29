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Сaмаре грозит транспортный коллапс?

29 августа 2019 10:31
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Сaмаре грозит транспортный коллапс?
Прокуратура Самары оспаривает законность заключения контракта между мэрией и транспортной компанией, занимающейся перевозкой пассажиров.

Деятельность единственной транспортной компании, заключившей контракт с администрацией города Самара на осуществление пассажироперевозок - «СамараАвтоГаз» попала под пристальный контроль прокуратуры. Ее подозревают в создании дискриминационных условий для других участников рынка и сговоре с дептрансом, которому также выставлен иск.
Причиной возбуждения дела стало нарушение при проведении тендера. По мнению надзорного ведомства, были нарушены права потенциальных участников закупки. Прокуратура добивается признания незаконным заключение контракта на регулярные перевозки по 33 муниципальным маршрутам. Если суд признает контракт незаконным, то придется проводить новые торги, до окончания которых муниципальные перевозки осуществляться не будут. А именно на них приходится основной пассажирский трафик. В городе может случиться транспортный коллапс.

Со своей стороны представители дептранса утверждают, что уведомление о запросе котировок было разослано вовремя всем заинтересованным только одна компания изъявила желание принять участие. Остальные отказались от конкурса добровольно. Именно для подтверждения данного заявления департамент транспорта и просит Арбитражный суд привлечь в качестве третьих лиц ООО «Шанс» и ООО «Рейс». Они могут документально подтвердить позицию администрации города.

На момент публикации пресс-служба «СамараАвтоГаз» прокомментировать ситуацию не смогла. Комментарии будут даны позже, пишет "ФедералПресс".

Фото: pixabay.com
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