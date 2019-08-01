СМИ: Следователи считают ошибку пилотов причиной катастрофы "суперджета"
1 августа 2019 10:38
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Причиной катастрофы Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая, может оказаться ошибка пилотирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.
Само расследование, по словам собеседника агентства, займёт не менее полутора лет из-за необходимости проведения большого количества различных авиационно-технических экспертиз.
— Однако уже сейчас с полной уверенностью можно сделать вывод, что лётное происшествие произошло по вине пилотов, — уточнили в следствии.
Экипажу ставят в вину, что после удара молнии с последующей потерей автоматического управления, а также обнаружения проблем со связью, они решили вернуться в Шереметьево, хотя должны были зайти на второй круг.
Напомним, что в результате пожара погиб 41 человек. Ранее сообщалось, что среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия, пишет Лайф.
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