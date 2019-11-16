СМИ: Россия готова вернуть Украине задержанные в Керченском проливе корабли
16 ноября 2019 12:34
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По предварительной информации, возврат судов может состояться до саммита в "нормандском формате".
Россия вернёт Украине задержанные год назад в Керченском проливе за нарушение госграницы украинские военные корабли. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на два информированных источника. Отмечается, что возврат техники может пройти до 9 декабря, когда в Париже должны собраться представители "нормандской четвёрки" — Россия, Германия, Франция, Украина.
Как пишут журналисты издания, решение о возврате Киеву военных катеров "Бердянск" и "Никополь" и буксира "Яны Капу" уже принято. В настоящее время сотрудники силовых ведомств двух стран лишь согласовывают дату и место передачи кораблей.
Отмечается, что возврат должен произойти в море. Украинские суда доставят в согласованную точку, откуда их позднее должны забрать три украинских буксира. Корабли обещают вернуть с полным штатным вооружением на борту, но без боеприпасов.
Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. Они находились под арестом до сентября 2019 года, когда их передали Украине в рамках обмена заключёнными.
Как сообщал Лайф, 4 ноября Киев потребовал от Москвы вернуть задержанные в Керченском проливе корабли и направил соответствующую ноту в МИД РФ. Глава украинского внешнеполитического ведомства также добавил, что ждёт информацию о времени и месте передачи, после чего корабли будут тщательно осмотрены на предмет следов от обстрела, которые могли быть "намеренно скрыты".
Россия вернёт Украине задержанные год назад в Керченском проливе за нарушение госграницы украинские военные корабли. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на два информированных источника. Отмечается, что возврат техники может пройти до 9 декабря, когда в Париже должны собраться представители "нормандской четвёрки" — Россия, Германия, Франция, Украина.
Как пишут журналисты издания, решение о возврате Киеву военных катеров "Бердянск" и "Никополь" и буксира "Яны Капу" уже принято. В настоящее время сотрудники силовых ведомств двух стран лишь согласовывают дату и место передачи кораблей.
Отмечается, что возврат должен произойти в море. Украинские суда доставят в согласованную точку, откуда их позднее должны забрать три украинских буксира. Корабли обещают вернуть с полным штатным вооружением на борту, но без боеприпасов.
Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. Они находились под арестом до сентября 2019 года, когда их передали Украине в рамках обмена заключёнными.
Как сообщал Лайф, 4 ноября Киев потребовал от Москвы вернуть задержанные в Керченском проливе корабли и направил соответствующую ноту в МИД РФ. Глава украинского внешнеполитического ведомства также добавил, что ждёт информацию о времени и месте передачи, после чего корабли будут тщательно осмотрены на предмет следов от обстрела, которые могли быть "намеренно скрыты".
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