Швейцарские ученые обнаружили связь между дневным сном и сердечными заболеваниями
16 февраля 2020 12:45
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Исследователи из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии выяснили, что дневной сон два раза в неделю снижает риск развития сердечного приступа на 48%. Об этом сообщается на сайте Focus.
Специалисты изучили связь между частотой и средней продолжительностью сна с риском развития болезней сердца. В течение пяти лет они наблюдали за добровольцами, которых насчитывалось более 3400 человек, в возрасте от 35 до 75 лет. Участникам необходимо было отмечать, как часто и как долго они спят каждый день.
В результате выяснилось, что люди, которые спят днем один или два раза за неделю, снизили риск развития инсульта, инфаркта или сердечной недостаточности на 48%. И напротив, участники, которые спали днем 6–7 раз в неделю, имели более высокий риск сердечного приступа по сравнению с теми, кто спит только по ночам.
Отмечается, что продолжительность сна не имеет решающего значения.
7 февраля сомнолог Роман Бузунов рассказал, что днем следует спать не более 45–60 минут, иначе будет «перекомпенсация», пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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