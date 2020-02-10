Школьница из Томска за $1 получила право на экранизацию рассказа Кинга
10 февраля 2020 12:30
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Ежегодно таких договоров заключается всего 5-10.
Молодой режиссер, 16-летняя школьница из Томска Диана Костырина, всего за доллар получила право на экранизацию одного из рассказов Стивена Кинга. Контракт со знаменитым писателем удалось заключить благодаря проекту Dollar Baby, в рамках которого Стивен Кинг предоставляет свои авторские права начинающим режиссерам и кинематографистам-любителям со всего мира.
Ежегодно таких договоров заключается всего 5-10.
В России существует специальный фестиваль для показа таких фильмов – Dollar Baby Russia, передает Радио Маяк.
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