Роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить в сентябре
12 июля 2019 13:33
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По словам посла республики в РФ Владимира Семашко, стороны уже пришли к консенсусу.
Роуминг между Белоруссией и Россией может быть отменён в начале осени. Соответствующий документ профильные министерства должны подписать до 15 сентября. Об этом ТАСС рассказал посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.
— Эта тема [отмена роуминга] уже давно обсуждается. Есть, если мне не изменяет память, прямое поручение президентов по роумингу до 15 сентября этого года подписать соответствующий документ — об отмене роуминга в общем плане, — уточнил он.
Семашко добавил, что в данном вопросе всё же есть небольшие нюансы, но к консенсусу обе страны уже пришли.
Глава Минкомсвязи РФ Константин Носков напротив заявил, что соглашение по части отмены роуминга между РФ и Белоруссией пока не достигнуто. Российская сторона предлагает полностью отменить плату за звонки при нахождении на территории другой страны, а Минск — снизить стоимость.
Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин раскритиковал министерства РФ и Белоруссии за медленную отмену роуминга, пишет Лайф.
Фото: pixabay.com
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