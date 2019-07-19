Ространснадзор проведет проверку авиакомпании "Северный ветер"
19 июля 2019 09:15
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Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании "Северный ветер" после инцидента с задымлением ее самолёта Москва – Ереван. Об этом сообщил РИА Новости представитель ведомства. Минувшей ночью, когда Boeing 737 "Нордвинд" разбегался по взлетно-посадочной полосе столичного аэропорта "Шереметьево", в пассажирском салоне возникло задымление. Командир судна прервал взлет. Возгорания на борту не было.
Сам "Нордвинд" заявил, что причиной остановки стал посторонний запах в салоне. На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, их эвакуировали по надувным трапам, восемь человек пострадали. Двоих госпитализировали.
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